Max Verstappen hekelt ‘onsportieve’ Lewis Hamilton

Verstappen was op dat moment nog in het ziekenhuis, na zijn crash in de eerste ronde, na te zijn aangetikt door Hamilton. ,,Ik ben blij dat ik oké ben”, steekt Verstappen van wal, in een statement op zijn social media-kanalen.

,,Maar het is zeer teleurstellend om op deze manier uit de wedstrijd gehaald te worden. De straf die is uitgedeeld helpt ons niet en doet geen recht aan de gevaarlijke move van Lewis op de baan. Het kijken naar dat juichen, terwijl je nog in het ziekenhuis ligt, is respectloos en onsportief gedraag. Maar we gaan verder…”