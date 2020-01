FC Eindhoven-talent Youri Roseboom (20) betrokken bij zwaar ongeluk

Bij het eenzijdig verkeersongeval raakten alle vijf inzittenden gewond. Roseboom is opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Over de precieze toestand van de slachtoffers is momenteel nog weinig bekend.

Lokale media melden dat de auto met het vijftal - jongens van tussen de 18 en 21 jaar - rond 01.00 uur tegen een elektriciteitsmast voor een trolleybus is aangereden.

Roseboom maakte dit seizoen bij Jong Ajax zijn debuut in het eerste elftal van FC Eindhoven en scoorde onlangs zijn eerste doelpunt tegen FC Volendam.

„We zijn erg geschrokken van het nieuws vanochtend”, zegt technisch manager Marc Scheepers. „We kunnen melden dat Youri buiten levensgevaar is.”

