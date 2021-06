Tadej Pogacar heeft alleen tijd om hard te trappen

Pogacar tijdens een training enkele dagen voor de Ronde van Frankrijk die zaterdag begint. Ⓒ HH/ANP

BREST - Als een volbloed arabier met oogkleppen op marcheert Tadej Pogacar door de enorme hal van het Parc des Expositions in Brest. De Sloveen, sinds zijn overrompelende Tour-zege van 2020 automatisch gepromoveerd naar de categorie van internationale sportsterren, steekt de komende weken geen seconde meer in bijzaken. Een verplichte PCR-test voor aanvang van de strijd om het geel? Wat moet, moet. Maar snel dan. Er is geen tijd te verliezen. Niet in de koers, en zeker niet daarbuiten.