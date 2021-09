Ex-wereldkampioen Tony Martin (36) stopt met wielrennen

De 36-jarige Martin komt zondag in België in actie op de tijdrit en rijdt woensdag in de gemengde ploegentijdrit zijn laatste kilometers als prof.

„De zware valpartijen dit jaar hebben mij ook genoopt mezelf af te vragen of ik er nog wel klaar voor was om me opnieuw bloot te stellen aan de gevaren die aan onze sport kleven”, zegt Martin. „Ik heb besloten dat ik dat niet meer wil, vooral omdat de veiligheid ondanks alle discussies niet verbeterd is. Hopelijk luistert de wielerwereld naar de plannen zoals mijn ploeg en andere ploegen die hebben voorgesteld.”

Martin rijdt sinds 2019 voor Jumbo-Visma. Hij won naast vier wereldtitels tijdrijden (2011, 2012, 2013 en 2016) onder meer ook vijf etappes in de Tour de France, twee in de Vuelta en het eindklassement van Parijs-Nice in 2011. De Duitser werd dit jaar voor de tiende keer nationaal kampioen tijdrijden.

Martin liet de teamleiding van Jumbo-Visma na de Tour de France weten dat hij zijn doorlopende contract niet wil uitdienen. De Duitser was in de eerste etappe van de Tour ten val gekomen doordat een toeschouwer met een groot bord in haar handen gedeeltelijk op de weg stond. Martin kon haar niet ontwijken en ging onderuit. Het leidde tot een massale valpartij in het peloton. De organisatie van de Tour de France kreeg ook heel wat kritiek van de ploegen op het gevaarlijke parcours in de eerste dagen. Martin kwam in de elfde etappe opnieuw ten val en besloot toen op te geven. Hij maakte begin deze maand zijn rentree in de Ronde van Groot-Brittannië.

„Ik wil op een passende manier afscheid nemen, tijdens het WK-tijdrijden dat ik vier keer won en waarvoor ik hard heb getraind”, aldus Martin.