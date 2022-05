Geen Curaçao, maar Nederlands elftal voor Jerdy Schouten

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Dat Van Gaal juist Schouten van dichtbij in actie wil zien richting het WK in november, is allesbehalve vreemd. Sinds Schouten in de zomer van 2019 de reuzenstap maakte van Excelsior naar een Europese topcompetitie, werkte hij zich in rap tempo op tot één van de blikvangers bij Bologna. In Italië wordt hij geprezen om zijn kwaliteiten met en zonder bal voor de defensie. Hij zet de lijnen uit in de ploeg van Sinisa Mihajlovic en maakte (opnieuw) indruk in duels met de topclubs dit seizoen.

De ogen van de grotere clubs in Italië en Europa zijn al langer op Schouten gericht, maar de middenvelder voelde zich afgelopen zomer op zijn plek en werkt heel bewust aan zijn carrière. Schouten moest bijna de complete eerste seizoenshelft missen door een blessure, maar was sinds februari direct weer onomstreden.