Premium Het beste van De Telegraaf

Twaalfde een-tweetje voor titelfavorieten in Qatar Max Verstappen en Lewis Hamilton mogen het op de baan uitvechten

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

DOHA - De voorsprong van Max Verstappen op Lewis Hamilton slinkt en de spanning stijgt. In opnieuw een doldwaas Formule 1-weekeinde – in Qatar met name buiten de baan – hielden de twee grote kanonnen van de sport hun hoofd koel. Hamilton won opnieuw, vóór Verstappen. Niets lijkt een zinderende climax in de weg te staan. Bijna alles is nu geoorloofd, elk puntje telt.