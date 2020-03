Beslissing over GP Canada in Formule 1 na Pasen

„We zijn optimistisch, maar ook realistisch”, zei François Dumontier namens de lokale organisatie tegen website Motorsport-Total.com. „Als we in overleg met de Formule 1 en de bond FIA tot uitstel besluiten zal dat na Pasen zijn.” Dumontier denkt dan, wanneer de wedstrijd wel doorgaat, genoeg tijd te hebben het op een eilandje gelegen circuit in gereedheid te brengen. Een verschuiving naar het najaar ziet hij niet zitten: „Voor ons is het onmogelijk, eind oktober hier een race te houden. Dan is het te koud.”

De Formule 1-kalender telde dit jaar 22 wedstrijden, waarvan er inmiddels acht zijn afgelast dan wel uitgesteld vanwege het coronavirus. De organisatie hoopt nog 15 tot 18 races te kunnen plannen.