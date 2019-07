Groenen: 'Ik bewaar mijn doelpunten voor de speciale momenten'

Groenen sprak van een moeilijke wedstrijd. „Maar we hebben goed gespeeld. Ik ben zó trots op al die meiden. We werken zó hard iedere dag. We zijn er als team echt voor elkaar. Nu nog één keer alles geven. We moeten nu ook de laatste wedstrijd winnen.”

Groenen gaf toe dat de vermoeidheid bij haar in de slotfase behoorlijk groot was. „Ik had zware benen en ik was niet de enige, denk ik. Maar hier doe je het allemaal voor. Dit is ontzettend gaaf.”

Groenen scoort als middenvelder doorgaans weinig voor Oranje. „Ik bewaar mijn doelpunten voor de speciale momenten. Ik kreeg de bal voor het strafschopgebied en moest wel schieten vanuit die positie. Hij vloog er mooi in. Supervet.”