Schilder verovert brons met record bij kogelstoten op WK atletiek

De Amerikaanse Chase Ealey veroverde het goud met een stoot van 20,49. De Chinese olympisch kampioene Lijiao Gong won het zilver met 20,39. De Canadese Sarah Mitton noteerde ook 19,77, maar omdat Schilder twee keer die afstand op het scorebord liet zetten, was de derde plek voor haar.

Schilder is de eerste Nederlandse vrouw met een WK-medaille bij het kogelstoten. Bij de mannen ging Rutger Smith haar voor met zilver in 2005 en brons in 2007.

Doorbraak

De gespierde atlete uit Noord-Holland is dit jaar internationaal doorgebroken. In maart won ze ook al een bronzen medaille op de WK indoor in Belgrado met een afstand van 19,48. Kort daarvoor had ze de atletiekwereld en zichzelf verrast met een stoot van 19,72 meter in de indoorhal van Apeldoorn. Ze voerde ineens de wereldranglijst aan, maar de afstand werd niet erkend als Nederlands record omdat er te weinig deelnemers waren in die wedstrijd.

In het begin van het jaar deed Schilder meteen van zich spreken door voor het eerst in jaren het Nederlands record te verbeteren. Ze kwam 30 centimeter verder dan Corrie de Bruin, die 24 jaar geleden in Valencia het nationale record op 18,97 had gezet. Schilder stootte 19,26.

Progressie

Ze zette haar progressie gestaag voort in de buitenlucht door bijna elke wedstrijd het Nederlands record aan te scherpen. Bij de NK in Apeldoorn eind juni zette ze het op 19,68 meter, om vervolgens opnieuw uit te halen in Eugene.