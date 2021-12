NOC*NSF blij met voornemen nieuw kabinet, maar ’zorgen om te geringe investeringsniveau’

„Ook wij vinden dit een belangrijke ambitie en gaan daar graag met het nieuwe kabinet over in gesprek”, aldus NOC*NSF. „Net als over de essentiële functie die de sport heeft om de hele samenleving vitaal en weerbaar te maken. We hebben wel zorgen over het te geringe investeringsniveau om de noodzakelijke schaalsprong te maken om met de sport deze belangrijke doelstellingen te realiseren.”

Het kabinet onderstreept in het regeerakkoord onder meer het belang van de typische Nederlandse cultuur van de sportverenigingen. „Bij de sportvereniging begint een gezond leven”, zo staat er geschreven. „Daarom helpen wij de verenigingen om straks klaar te staan om Nederlanders weer aan het sporten te krijgen.”

En verder zegt het regeerakkoord: „We stimuleren sport en bewegen in het kader van het bevorderen van de gezondheid. We willen meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. Kinderen die ongezond opgroeien, staan veelal op een achterstand. Vermijdbare gezondheidsverschillen pakken we daarom aan.”