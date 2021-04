Fans definitief niet welkom in Eredivisie: titelduel Ajax achter dichte deuren

Ook Heracles Almelo, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, Vitesse, FC Utrecht, ADO Den Haag, FC Groningen en PSV spelen komende speelronde een thuiswedstrijd, maar ook zij zullen dat moeten doen zonder publiek.

De directie van de KNVB noemt het besluit zeer teleurstellend. „Alles is vorig weekend prima verlopen, net als in augustus en september, maar omdat de wetswijziging langer duurt vanwege redenen waar wij geen invloed op hebben, is er geen vervolg of continuïteit. In alle contacten van de KNVB, ECV en CED met ’Den Haag’ werd steevast aangegeven dat het voetbal juist een deel van de oplossing was.”

Probleem is volgens de KNVB dat de wijziging van de Wet publieke gezondheid langer op zich laat wachten dan de eerder geplande 1 mei. „Dit wordt ook wel de ’sneltestwet’ genoemd”, zegt een woordvoerder. „Daarmee zou je met toepassing van sneltests sociale activiteiten kunnen organiseren. Maar de wet komt er niet eerder dan de tweede helft van mei. Dan is de competitie ongeveer voorbij.”

Daarom wilde de KNVB doorgaan met de pilot. De woordvoerder: „Dit zou volgens ons zinnige informatie kunnen opleveren voor de toekomst. Nu is duidelijk dat we voor het komend weekeinde geen toestemming krijgen. Maar we blijven in gesprek met de overheid en hopen dat er voor de speelronden die daarna komen nog wat mogelijk is.”

Losse flodder

„Als de succesvol verlopen pilot (nota bene helemaal in lijn met de doelstellingen van stichting Open Nederland) op deze wijze niet wordt gecontinueerd, dan kunnen we helaas alleen maar constateren dat deze pilot slechts een losse flodder was”, zo stelt de voetbalbond. „Niet uitlegbaar richting de clubs en fans, zeker niet die onvolledige speelronde 36 van de Keuken Kampioen Divisie. Als de wet zoals nu wordt gezegd pas in de tweede helft van mei ingaat, dan zijn de competities al afgelopen. Hopelijk komt het kabinet dus snel terug op dit besluit of wordt de wetswijziging alsnog met spoed doorgevoerd.”

Een niveau lager in de Keuken Kampioen Divisie zijn zoals afgesproken de supporters vrijdag wel gewoon welkom. Dit betekent dat Cambuur zijn vorige week behaalde titel wel kan vieren met een deels gevuld stadion.

Bij de start van het huidige seizoen werden in het betaald voetbal al zo’n 130 wedstrijden met beperkt publiek gespeeld. Dit leverde volgens de KNVB voor zover bekend niet of nauwelijks besmettingen op. Dat gold ook voor de drie Fieldlab-experimenten met publiek in de stadions, zegt de bond. „Uit onderzoek is gebleken dat in de buitenlucht bijna geen besmettingen plaatsvinden en dankzij de ’placering’ in de stadions kan iedereen gedurende de hele wedstrijd eenvoudig voldoende afstand houden.”

Supportersvereniging Ajax: uiterst teleurstellend besluit

De supportersvereniging van Ajax betreurt het ten zeerste dat de Johan Cruijff ArenA tijdens de mogelijke kampioenswedstrijd van de Amsterdamse club zondag tegen FC Emmen leeg dient te blijven.

„Als SV Ajax vinden wij deze beslissing uiterst teleurstellend. Wij roepen al sinds augustus 2020 dat er testenevenementen zouden moeten plaatsvinden. Nu dit de laatste tijd eindelijk gebeurde en succesvol bleek, is een dergelijke beslissing voor ons niet uitlegbaar aan de achterban”, reageert directeur Fabian Nagtzaam.

Bij SV Ajax werd gehoopt op minimaal een herhaling van de situatie afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ (2-0). Daarbij waren 7500 toeschouwers aanwezig. Het kabinet besliste echter anders. „Wij hebben groot respect voor alle kampioenen in de zorg en deze mag ook nooit worden overbelast, maar ons inziens bewezen de eerdere testevenementen, waaronder de wedstrijd afgelopen zondag in de Johan Cruijff Arena, dat het kan”, aldus Nagtzaam.

Ajax won eerder deze maand de KNVB-beker eveneens in een leeg stadion. De Amsterdamse ploeg klopte Vitesse achter gesloten deuren in De Kuip met 2-1.

Supporterscollectief: kabinetsbesluit ondoordacht en onnodig

Dat de fans in de komende speelronde van de Eredivisie niet bij de wedstrijden mogen zijn is een forse tegenvaller. Dat zegt voorzitter Matthijs Keuning van het Supporterscollectief Nederland. „Wij vinden het kabinetsbesluit ondoordacht en onnodig. Dit is niet meer uit te leggen. We hebben het afgelopen weekeinde onder zeer strenge voorwaarden met succes supporters terug laten keren. En zelfs dat mag nu niet meer.”

Voor clubs en fans noemt Keuning het een forse klap. „We hebben nog een paar wedstrijden om het seizoen nog enigszins positief af te sluiten. Dat gaan nu voorlopig niet lukken. Met het oog op het volgend seizoen was dit heel belangrijk geweest. Het zou supporters over de streep kunnen trekken weer een seizoenskaart te kopen. Maar met dit wispelturige beleid van de overheid gaan ze twijfelen. Niemand weet nog waar hij aan toe is.”

De pilot met sneltests liep goed, het afgelopen weekeinde. Keuning: „Maar we hebben ook gemerkt dat er nog genoeg valt te verbeteren. Ook daarom is het zo jammer dat we niet met deze pilot mogen doorgaan. Ik denk dat de regering meer op het onderbuikgevoel afgaat dan op de inhoud. Dat het al tot donderdag duurt voor er een beslissing komt zegt genoeg. Clubs waren al begonnen met de voorbereiding, anders waren ze sowieso al te laat geweest.”

Ook vanwege de openbare orde is het volgens Keuning veel beter fans toe te laten. „Als er wat te vieren valt gaan ze toch wel richting stadion. Zie het kampioenschap van Cambuur. Dan lijkt het mij veel veiliger dat er al een paar duizend getest en al in het stadion zitten. Misschien dat de mensen van de theaters nog kunnen wachten tot eind mei, maar wij kunnen dat niet. Half mei zit de competitie erop.”