Voormalig nummer 1 van de wereld Victoria Azarenka gestrikt door Rosmalen

Victoria Azarenka Ⓒ ANP/HH

Victoria Azarenka maakt in juni haar opwachting op de Libéma Open. Het is de eerste keer dat de Belarussische naar het grastoernooi van Rosmalen komt sinds haar debuut in 2007.