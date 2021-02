AZ-aanvallers bloeien helemaal op: ’Ik voel me niet eenzaam of depressief meer’

Teun Koopmeiners, Jesper Karlsson en Myron Boadu zijn blij met Hakon Evjen (tweede van rechts) na zijn eerste goal voor AZ. Ⓒ BSR Agency

VENLO - De uitwedstrijd tegen VVV-Venlo was de wedstrijd van de drie AZ-spitsen: Jesper Karlsson, Myron Boadu en Hakon Evjen. Ze scoorden tijdens de 4-1 zege in Venlo alle drie, Boadu zelfs tweemaal. „Je houdt ervan, of je háát het.”