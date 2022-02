Moussa Dembélé laat Peter Bosz en Lyon weer juichen

De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld naar aanleiding van de gebeurtenissen in november van vorig jaar: Marseille-speler Dimitri Payet werd geraakt door een flesje dat vanaf de tribunes werd gegooid.

Mattéo Guendouzi had Marseille met een kopbal snel op voorsprong gezet en de bezoekers gingen tot een kwartier voor tijd ook aan de leiding. Xherdan Shaqiri maakte in de 76e minuut gelijk en vlak voor tijd was Dembélé trefzeker, op aangeven van Shaqiri. Het is al de derde wedstrijd op rij waarin hij het winnende doelpunt maakte. De afgelopen weken werd Dembélé ook de matchwinner in de duels met Troyes (0-1) en Saint-Étienne (1-0).

De ploeg van Bosz steeg door de negende zege van het seizoen naar de zevende plek in Ligue 1. Lyon kwam op gelijke hoogte met nummer 5 Stade Rennais, dat een aanzienlijk beter doelsaldo heeft.