Amsterdam stunt met aantrekken kampioenenmaker Alexander Cox

De 43-jarige Cox wacht de zware taak om de uitgebluste selectie van Amsterdamsche Hockey & Bandy Club van nieuw elan te voorzien. De 21-voudig landskampioen bezet momenteel in de Tulp Hoofdklasse een teleurstellende zevende plaats en is voorbijgestreefd door buurman Pinoké. En dat doet pijn bij de oudste hockeyclub van Nederland.

Dat Cox na een jaar alweer terugkeert in het hockey is opmerkelijk. De succescoach die de mannen van Kampong naar twee landstitels en winst in de European Hockey League leidde, gaf ruim een jaar geleden aan een nieuwe uitdaging te zoeken. Buiten de sport: ,,Ik wil niet meer worden geleefd door het ritme van het tophockey en wil kijken welke deuren hierdoor voor mij openhaan”, vertelde Cox in januari 2020.

,,Ik ben heel gepassioneerd, wil altijd mijn kiezen en klauwen ergens in zetten als ik ergens mee bezig ben”, legde hij uit. ,,Maar, de gedachte om helemaal iets anders te gaan doen, leeft al twee, drie jaar bij me. Ik voel dat dit het juiste moment is om mijn leven te veranderen.”

Londen

Inmiddels is Cox, voormalig speler van Schaerweijde en SCHC, weer op dat besluit teruggekomen, getuige zijn keuze om in het Amsterdamse Bos aan de slag te gaan. Cox heeft een uitgebreide staat van dienst in het coachlandschap. Naast zijn bewierookte successen bij Kampong, waar hij acht seizoenen de scepter zwaaide, was Cox ook assistent-bondscoach bij de Oranje-vrouwen. Met Cox aan boord won de ploeg in 2012 in Londen olympisch goud.

Alexander Cox in zijn tijd bij Kampong. Ⓒ ANP/HH

Cox verkaste samen met bondscoach Max Caldas van het ene Oranje naar het andere, maar met de Nederlandse mannen had het duo op de Spelen van Rio de Janeiro minder succes, getuige een vierde plaats in Brazilië. Cox werd daarna vervangen als assistent en werd bondscoach van Ierland. Voor de goede orde: Cox deed zijn werk bij de nationale teams naast zijn functie als clubcoach, wat in het hockey vrij gebruikelijk is.

Uitdaging

Bij Kampong bewees Cox een elftal van de grond af op te kunnen bouwen. Die eigenschap zou wel eens van doorslaggevende betekenis geweest kunnen zijn voor Amsterdam om de gewezen succescoach te verleiden tot een nieuw avontuur in het hockey. De kans dat de Amsterdamse sterspelers Billy Bakker (32), Mirco Pruyser (31) en Valentin Verga (31) hun stick dit jaar nog aan de wilgen zullen hangen is aannemelijk.

Dat realiseert ook ex-international Klaas Veering, bestuurslid tophockey van Amsterdam: ,,We zijn erg blij met de komst van Alexander naar Amsterdam. Zijn gedrevenheid en vermogen om een team verder op te bouwen en te laten excelleren, passen perfect bij de ambities die wij hebben.”

Herkenbare stijl

Want: ,,Samen hebben we als doel om de goede en getalenteerde jonge groep, die door Santi is opgebouwd, verder als team te laten groeien”, vervolgt de voormalige topdoelman Veering. ,,Daarnaast gaat hij ook met het team werken om met een herkenbare speelstijl weer structureel mee te draaien in de top van de hoofdklasse. Hoe dit eruit komt te zien, zullen we samen met de huidige en toekomstige staf in de komende maanden uitwerken.”