F1-wedstrijdleider Michael Masi: ‘Ik zou het geen deal noemen’

Opvallend was een uitgezonden fragment over de boordradio tussen onder meer Red Bull en Masi, nadat de race in Jeddah voor de tweede keer stil was gelegd. Masi leek daarbij Red Bull een deal voor te stellen, nadat Max Verstappen bij de eerste herstart buiten de baan was gekomen en zijn eerste plek op die manier had vastgehouden.

Masi stelde voor dat Verstappen voor de tweede herstart terug zou vallen naar plek drie en het incident daarmee zou worden afgedaan. Red Bull ging daarmee akkoord. ,,Ik zou het geen deal willen noemen”, aldus Masi. ,,Tijdens een rode vlag-situatie heb ik als wedstrijdleider niet de bevoegdheid om teams te instrueren wat ze moeten doen. Ik kan wel iets voorstellen en dan is de keuze aan hen. Het zijn de stewards die straffen uitdelen, maar ik kan ze wel mijn perspectief geven.”

Masi vervolgt: ,,Dit zijn heel normale discussies, dat gebeurt wel vaker. Na dat voorval in bocht twee heb ik bij de stewards gelijk de suggestie gedaan om het team (Red Bull, red.) de mogelijkheid te geven om hun positie terug te geven. Alleen toen kwam er al snel een tweede rode vlag en lag daar de prioriteit. Toen de race stillag, konden we dat corrigeren.”

De wedstrijdleider kon zondagnacht niet te diep ingaan op de botsing tussen Verstappen en Lewis Hamilton, omdat op dat moment het onderzoek van de stewards nog gaande was. Verstappen kreeg wegens ‘plotseling remmen’ later een tijdstraf van tien seconden. In de race was hij al bestraft met een tijdstraf van vijf seconden.

,,Het is een intense strijd om de titel tussen twee geweldige coureurs en twee geweldige teams. Dit hoort allemaal bij zo’n gevecht, van beide kanten”, aldus Masi.