Tennisser Benoit Paire slaakt noodkreet

Het is voorlopig niet het jaar van de 31-jarige Paire. Op de ATP Cup ging hij twee keer zwaar onderuit, hij verloor in de eerste ronde van de Australian Open, werd vorige week meteen uitgeschakeld in Argentinië en nu dus opnieuw in Chili. De Fransman kon in 2021 nog maar één wedstrijd winnen, in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Cordoba. Tegen Nicolas Jarry, de nummer 746.

Naar eigen zeggen is Paire behoorlijk depressief door de hele coronapandemie en de gevolgen daarvan voor het tennis. Lees: wedstrijden zonder of met nauwelijks publiek.

Tijdens de wedstrijd tegen Rune riep hij het volgende naar zijn team in de tribunes. „Ik heb het niet naar mijn zin. Ik wil gewoon weglopen. Ik weet het, dit is het leven maar het kan me echt allemaal niks meer schelen. Zien jullie niet dat ik hier niet meer wil zijn? Na de wedstrijd ga ik naar huis. Ik kan het niet meer en jullie begrijpen het eigenlijk niet.”

Na afloop liet hij zijn emoties ook de vrije loop op zijn Instagrampagina. Nadat hij de 17-jarige Rune feliciteerde met de overwinning, schopte Paire wild om zich heen richting de ATP.

„Ik wil hier spreken vanuit de tenniswereld die triest, saai en ridicuul is geworden”, aldus de Fransman. „Ik weet wat jullie gaan zeggen: dat ik niet besef hoeveel geluk ik heb en bla bla bla. Maar tennissen in gesloten arena’s zonder atmosfeer, daarvoor speel ik niet. Of om vast te zitten in een hotel of tennisclub waarbij je het risico loopt om een boete of schorsing te krijgen als je een voet buitenzet. En waar is het plezier van het reizen? Tennis is een smaakloos beroep geworden. Dus ik heb wat tijd nodig om me aan te passen aan dit pseudo ATP-circuit, maar ik doe mijn best om opnieuw het plezier te vinden in het tennis.”

Paire gaat nu aan de slag op de toernooien van Acapulco en Miami. „Mijn doel is daar om weer te lachen op het veld. En om opnieuw graag tegen een bal te slaan. Of ik nu win of verlies, dat interesseert me echt niet.”