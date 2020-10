Ajax wil langer door met Jurgen Ekkelenkamp

Na de komst van Davy Klaassen naar Amsterdam vroeg het management van de middenvelder zich af of een verhuur niet beter was. Hertha BSC, FC Twente en SC Heerenveen toonden interesse, maar krijgen dus nul op het rekest. Ajax wil het contract van Ekkelenkamp, dat tot 2022 loopt, openbreken, opwaarderen en verlengen.

Bescheidenheid

Dat lijkt ook logisch. Hij viel vorige week tegen Vitesse uitstekend in en was er mede de oorzaak van dat het tiental van Ajax alsnog won. Binnen Ajax zijn velen overtuigd van de kwaliteiten van Ekkelenkamp, die soms vooral het slachtoffer lijkt te zijn van zijn eigen bescheidenheid.

„Jurgen gaat niet meer weg”, zei ook Ajax-trainer Erik ten Hag zondagavond bij Ziggo Sport. „Die gaan we niet verhuren. Het zou kunnen dat we nog een andere speler gaan afstaan voor de transfermarkt dicht gaat, maar ik ben ook ontzettend blij met de komst van Davy Klaassen. Niet alleen met zijn voetbalkwaliteiten, maar ook zeker in de groepsdynamiek moet hij een hele belangrijke rol gaan vervullen.”

Ondanks de tegenvaller in Groningen is de coach van de Amsterdammers content met zijn groep. „Als de keuring en het papierwerk van Klaassen maandag allemaal in orde worden gemaakt, dan denk ik dat we een goede selectie hebben staan.”

