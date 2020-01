Arbiters in Premier League moeten meer videobeelden gaan bekijken

Vooral bij twijfel over een gele dan wel rode kaart dienen de scheidsrechters de videobeelden vaker te raadplegen. Sinds de introductie vorig seizoen van de videoscheidsrechter (VAR) in Engeland werd er tot eind 2019 niet één keer een beslissing genomen of veranderd door de arbiter van dienst na bestudering van videobeelden op het tv-scherm aan de zijlijn.

In het nieuwe jaar was Michael Oliver de eerste scheidsrechter in Engeland, die na het bekijken van de videoherhaling een gele kaart omzette in een rode kaart. Dat overkwam Luka Milivojevic van Crystal Palace.

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) kreeg in het afgelopen weekeinde ook eerst geel, maar na interventie van de VAR werd die kaart eveneens veranderd in rood. De Britse scheidsrechtersorganisatie (PGMOL) wil nu dat de veldarbiter in dergelijke gevallen zelf de definitieve beslissing neemt na het zien van de videobeelden.