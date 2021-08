José Mourinho wint bij officiële debuut met AS Roma

Lorenzo Pellegrini opende na rust de score voor de mannen van Mourinho, waarna Andreas Cornelius gelijkmaakte. Het winnende doelpunt kwam op naam van Eldor Sjomurodov.

Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd bij Roma. Het seizoen in de Serie A begint komend weekeinde. AS Roma speelt dan tegen Fiorentina.

Tottenham

In hetzelfde toernooi verloor Tottenham Hotspur bij FC Paços de Ferreira. In Portugal won de thuisclub met 1-0 door een doelpunt van de Braziliaan Lucas Silva. De Spurs speelden zonder Harry Kane. De topschutter is nog niet helemaal fit. Mogelijk is hij ook nog bezig met een transfer naar Manchester City. Steven Bergwijn was evenmin van de partij.