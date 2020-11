Manchester United-spits Edinson Cavani door het stof na ’vriendelijk bedoelde opmerking’

„Het bericht dat ik na de wedstrijd tegen Southampton postte was puur bedoeld als vriendelijke groet richting een vriend”, zegt de spits op de website van zijn club. „Het laatste wat ik wil is iemand beledigen. Ik ben tegen racisme en heb het bericht verwijderd nadat mij is uitgelegd dat dit ook anders opgevat kan worden. Ik wil hiervoor mijn verontschuldigingen aanbieden.”

De Engelse voetbalbond FA startte maandag een onderzoek naar vermeend racistisch gedrag van Cavani op sociale media. De Uruguayaanse spits beantwoordde zondag een berichtje waarin hij werd gefeliciteerd met twee doelpunten met „gracias negrito.”

Volgens United heeft de term ’negrito’ in Engeland een andere lading dan in Zuid-Amerika. De club heeft Cavani daarover geïnformeerd en de aanvaller heeft de post vervolgens verwijderd.

De FA presenteerde voorafgaand aan het lopende seizoen nieuwe regelgeving met betrekking tot racistische en discriminerende uitlatingen. Spelers die zich schuldig maken aan racistisch gedrag worden voor minimaal drie duels geschorst.

Vorig seizoen werden Bernardo Silva (Manchester City) en Dele Alli (Tottenham Hotspur) beiden voor één duel geschorst na een soortgelijk vergrijp.

Cavani bezorgde United zondag met twee doelpunten de overwinning op Southampton (2-3). De winnende goal viel pas in blessuretijd.