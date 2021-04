Advocaat: ’Zesduizend man in Kuip veel te weinig!’

De Hagenaar merkt dat zijn spelers snakken naar het einde van de competitie, die door corona, een reeks aan zware blessures en niet de gewenste aankopen heel anders is verlopen dat hij had gehoopt. Hoe eerder dit seizoen klaar is, hoe beter. En dat betekent dan zonder play-offduels voor Europees voetbal.

Advocaat: „Wij hebben een inhaalslag te maken. Dat weten de spelers ook. Ze zien dat ze over zo’n drie weken klaar kunnen zijn of er komt nog een week bij. Het is wel een stimulans nu om die play-offs te ontlopen.”

Voor het eerst in maanden kan hij een beroep doen op nagenoeg al zijn spelers. Geen coronagevallen meer en geen spelers die herstellen van kruisbandblessures of een keeper die terugkomt van een operatie. Nou ja, eentje nog, dat is Bart Nieuwkoop. Die heeft een terugslag van zijn knieblessure.

Feyenoord mist alleen Bart Nieuwkoop. Ⓒ BSR Agency

Justin Bijlow, de man die tegen FC Utrecht met veel pijn van het veld ging, heeft ook weer volop kunnen trainen. Luis Sinisterra en Orkun Kökcü zijn volledig hersteld van hun coronaperiode.

Advocaat hoopt dat de terugkeer van fans in het stadion ook voor een kleine injectie zorgt. „Het zijn natuurlijk nog veel te weinig fans. Wat is nou zesduizend man als je zo’n groot stadion hebt. Ik vind het echt jammer. Maar voor de spelers is het geweldig dat er weer geluid en een reactie komt bij dingen die in de wedstrijd gebeuren. Dat kan heel bepalend zijn.”

De coach heeft zich gestoord aan de doodse sfeer in het grootste deel van dit seizoen. „Echt vreselijk als je bij een uitwedstrijd anderhalf uur van te voren aankwam. Je weet niet wat je ziet. Daar is voetbal echt niet voor bedoeld, dat is een sport die publiek nodig heeft.”

Advocaat heeft geen idee hoe de spelers van Vitesse zijn omgegaan met het verlies in de bekerfinale. „Waar ik vooral naar kijk is het hele elftal van Vitesse. Dat is gewoon een goed team en hun trainer heeft goed werk verricht met Tanane in de as en Bazoer achterin.”