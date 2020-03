AZ - Feyenoord en FC Utrecht - Ajax in april ingehaald

De duels stonden aanvankelijk gepland voor zondag 9 februari, maar toen gooide een zware storm roet in het eten. De veiligheid van de supporters en de spelers kon niet worden gegarandeerd en de wedstrijden werden afgelast.

„Door de volle speeldagenkalender van de vier clubs, met de eredivisie, KNVB-beker en de Europa League, was het puzzelen om de wedstrijden in te plannen. Na de Europese uitschakeling van Ajax en AZ zijn alle clubs, lokale overheden en overige betrokkenen in overleg tot deze speeldata gekomen”, meldt de KNVB.

AZ – Feyenoord begint al om 18.45 uur. later kon niet, omdat de UEFA niet toestaat dat competitiewedstrijden overlappen met Champions Leaguewedstrijden.

De aftrap van FC Utrecht – Ajax is om 19.15 uur. Voor deze aanvangstijd op een Europa League-avond verleende de UEFA bij hoge uitzondering wel toestemming.

Op verzoek van beide clubs wordt Ajax - FC Twente van zondag 15 maart verzet van 20.00 uur naar 14.30 uur. Dit omdat er door de Europese uitschakeling van Ajax geen reden meer is om de wedstrijd zondagavond te spelen.