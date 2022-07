Onderste uit kan: 64 miljoen euro voor Lisandro Martinez

Daardoor is Martinez in één klap de op twee na duurste speler uit de Eredivisie. De Argentijn moet alleen Frenkie de Jong (voor 86 miljoen euro naar FC Barcelona) en Matthijs de Ligt (voor 75 miljoen naar Juventus) voor zich dulden. Met de uiteindelijke transfersom hebben de Amsterdammers een kunststukje uitgehaald, want het eerste bod dat op Martinez binnenkwam (van Arsenal) bedroeg 25 miljoen euro vast en vijf miljoen euro aan bonussen. Door de opbiedende Premier League-clubs is het bedrag vervolgens omhoog geschoten.

Het zorgde ervoor dat Martinez, die na drie eerste plaatsen in de Eredivisie, de KNVB-bekerwinst en de overwintering in de Champions League zijn zinnen op een vertrek had gezet, niet was te behouden. Hoe graag trainer Alfred Schreuder dat ook wilde. In Manchester tekent Martinez voor vijf seizoenen. Met Calvin Bassey van Rangers FC denkt Ajax een goede vervanger voor de linksbenige centrale verdediger in huis te kunnen halen. Bassey heeft het trainingskamp van Rangers verlaten om een transfer af te ronden. Naast Ajax is ook Brighton & Hove Albion concreet.