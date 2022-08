ADO-trainer Dirk Kuyt na dramatisch debuut: ’Dit doet pijn, moet ik zeggen’

ADO liep vorig seizoen maar net promotie naar de Eredivisie mis. Met oud-international Kuyt als nieuwe hoofdtrainer hoopt de geel-groene brigade uit Den Haag dit seizoen alsnog een terugkeer op het hoogste niveau af te dwingen. De start verliep echter „heel teleurstellend”, zoals Kuyt het noemde.

„Ik had het me anders voorgesteld. Maar zo zie je maar dat je op basis van de voorbereiding niets kan zeggen. We hebben de afgelopen 5,5 week goed gewerkt, het elftal stond er goed op. Maar we lieten ons met name het eerste kwartier overrompelen door Heracles. Toen zij vlak voor rust ook de 4-0 maakten, moesten we in de tweede helft vooral de schade beperkt houden. Dit was een verschrikkelijke avond. Een ’very bad day at the office’, zoals ze in Engeland zeggen. Maar ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in deze ploeg. We gaan onze ambities zeker niet in de koelkast zetten.”