Botic van de Zandschulp opent Australian Open tegen Ivasjka

Tallon Griekspoor komt bij zijn eerste optreden uit tegen de Rus Pavel Kotov. Als beide Nederlanders hun eerste partij winnen, treffen ze elkaar in de tweede ronde. Arianne Hartono, de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi, komt in de eerste ronde uit tegen de Amerikaanse Shelby Rogers.

Van de Zandschulp (27) speelde op de ATP Tour niet eerder tegen de één jaar oudere Ivasjka, die voor de vierde keer in het hoofdtoernooi staat in Melbourne. Zijn beste resultaat behaalde hij in 2019 toen hij in de tweede ronde strandde tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta. Zowel op Wimbledon (2021) als de US Open (2022) bereikte de tennisser uit Belarus een keer de vierde ronde. Ivasjka heeft één ATP-titel achter zijn naam. Hij won in 2021 het toernooi op het hardcourt van Winston-Salem.

Kotov, de eerste tegenstander van Griekspoor in Melbourne, verloor weliswaar in de derde en laatste kwalificatieronde van de Amerikaan Ernesto Escobedo, maar belandde als een van de twee zogenoemde lucky losers alsnog in het hoofdtoernooi. De 24-jarige Rus is de nummer 118 van de wereld. Hij versloeg Griekspoor, na zijn toernooizege in het Indiase Pune gestegen naar de 61e plaats op de wereldranglijst, vorig jaar op het gravel van Marrakech.

Arianne Hartono, de nummer 237 van de wereld, versloeg de Braziliaanse Laura Pigossi. Ⓒ ANP/HH

Arianne Hartono

Hartono bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi. De geboren Groningse treft met de Amerikaanse Rogers de nummer 53 van de wereld. Hartono, die voor de tweede keer deelneemt in Melbourne, staat 237e op de mondiale ranglijst.

De als eerste geplaatste Spanjaard Rafael Nadal begint tegen de Brit Jack Draper. De Serviër Novak Djokovic, vorig jaar afwezig omdat hij zonder coronavaccinatie niet welkom was in Australië, treft in de eerste ronde de Spanjaard Roberto Carballés Baena. Djokovic brak woensdag een oefenpartij af nadat hij vorige week in het door hem gewonnen toernooi van Adelaide al last had van een hamstringblessure.

Bij de vrouwen neemt de als eerste geplaatste Poolse Iga Swiatek het op tegen de Duitse Jule Niemeier.

De Australian Open begint maandag.