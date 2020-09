AZ mist Champions League na verlies bij Dinamo Kiev

Voor rust had AZ in een leeg desolaat Olympisch stadion de touwtjes in handen. Er waren wat mogelijkheden om de score te openen. Na een kwartiertje voorkwam doelman George Buschan dat Dani de Wit bij de bal kon komen.

De Alkmaarders leken toch op voorsprong te komen, maar de treffer van Myron Boadu werd terecht afgekeurd. De bal was even daarvoor over de achterlijn geweest. Even later kreeg diezelfde Boadu een prima mogelijkheid, maar hij raakte de bal met links helemaal verkeerd. Op slag van rust werd Kiev dan toch nog gevaarlijk, maar Ron Vlaar kopte de bal op tijd weg.

Fredrik Midtsjo (rechts) in duel met Gerson Rodrigues van Dynamo Kiev. Ⓒ REUTERS

Snel na rust kwam Kiev tegen de verhoudingen in op voorsprong. Gerson Rodrigues, die ooit speelde bij Telstar, profiteerde van balverlies van Fredrik Midtsjø en knalde prima raak. AZ-doelman Marco Bizot greep even later prima in na een kans voor Vladyslav Supriaga en voorkwam dat de Alkmaarders de genadeklap kregen.

Even daarvoor werd Gudmundsson, in de vorige voorronde tegen Viktoria Plzen (3-1) nog goed voor tweede treffers naar de kant gehaald. Oussama Idrissi was zijn vervanger. Het haalde niet veel uit, hoewel Idrissi een kwartier voor tijd bijna voor de 1-1 tekende. In de tweede helft had Dinamo Kiev de controle over het spel. AZ probeerde het nog wel, maar met nog enkele minuten op de klok werd het dan toch nog de genadeklap: 2-0.