Zweedse bondscoach raadselachtig over Zlatan Ibrahimovic: ’Dat ga ik niet onthullen’

Zweden verspeelde door die nederlaag de eerste plaats in de poule aan Spanje, dat met 1-0 won bij Griekenland. Spanje heeft zondag in Sevilla tegen Zweden aan een gelijkspel genoeg voor de groepswinst, goed voor een ticket voor het WK. „We zullen zondag zien hoe hij zich voelt, maar ik heb daar al wel een idee over. Dat ga ik hier niet onthullen, want dat kan een tactisch voordeel betekenen voor de tegenstander”, aldus Andersson.

Gedachten

Ibrahimovic miste dit seizoen vanwege blessures al de nodige wedstrijden van zijn club AC Milan. Andersson: „Zlatan is 100 procent met zijn gedachten hier. We hoeven ook geen overleg met Milan te voeren over zijn inzetbaarheid. Als hij fit is om te spelen, zal hij spelen.”

Op de vraag of Ibrahimovic in zo’n belangrijk duel een rol als reserve zal accepteren, zei de Zweedse bondscoach: „Ik weet niet hoe het bij andere teams zit, maar bij de nationale ploeg van Zweden ben ik degene die beslist wie speelt en wie niet.”