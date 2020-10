’Ajax-spits doet pijn aan je ogen’

Na de Champions League-nederlaag tegen Liverpool schreef Driessen een kritische column over Ajax. ’Ajax krijgt zelfs Liverpool B niet op de knieën’, luidde de kop. Er was veel over die column te doen op social media. Driessen en ook Verweij geven tekst en uitleg. „Liverpool was rijp om met een overrompelingstactiek omver gelopen te worden”, vindt Driessen.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.

Natuurlijk komen ook de resultaten van de Nederlandse clubs in de Europa League uitgebreid aan bod. Nu AZ heeft gestunt in Italië tegen Napoli (0-1 overwinning) is overwintering direct een reëel doel voor de Alkmaarders, luidt de conclusie.

Bij PSV is het vooral de vraag hoe het nu precies zit met de fysieke gesteldheid van Mario Götze. Hij scoorde wel weer tegen Granada (1-2 nederlaag), maar werd ook in de rust gewisseld. Is hij fit genoeg om in de komende wedstrijden te starten?

Dit weekeinde wacht voor PSV al een cruciaal uitduel met Vitesse. „En lang niet alle spelers van PSV kunnen het veeleisende systeem van trainer Schmidt aan”, aldus Driessen. Meer hierover in de podcast.

Feyenoord lijkt er beter voor te staan na het gelijkspel bij Dinamo Zagreb: 0-0. Een aantal spelers viel in positieve zin op, al is de wisselvalligheid nog te groot, constateert Verweij.

Verder: kun je nog wel een eerlijke competitie spelen met al die coronabesmettingen? Wat is de toekomst van Van de Beek en Bergwijn in Engeland? En zal Koeman zijn eerste Clasico als Barça-coach winnend afsluiten?

Bekijk ook: Ajax krijgt zelfs Liverpool B niet op de knieën