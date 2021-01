Tennisster die twee vingers mist en drie tenen naar Australian Open

Jones lijdt aan een zeldzame ziekte en mist een vinger aan elke hand en heeft maar drie tenen aan haar rechtervoet en vier aan haar linker. „Ik speel alleen met een ander spel kaarten, maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee niet kan winnen”, vertelde de jonge Britse voor het begin van het kwalificatietoernooi in Dubai.

De 20-jarige Jones vermorzelde in de laatste kwalificatieronde in een uur tijd Lu Jiajing uit China met 6-0 6-1. „Ik ben gewoon superblij dat ik me heb geplaatst. Ik kijk er naar uit om naar Australië af te reizen. Ik ben er nog nooit geweest en ik weet zeker dat het een geweldig avontuur wordt”, aldus Jones.