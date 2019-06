Sport kort - Waterpolosters winnen laatste groepsduel

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

18.44 uur: De Nederlandse waterpolovrouwen hebben de laatste groepswedstrijd bij de Super Final in de World League nipt gewonnen. Het team van bondscoach Arno Havenga was in Boedapest met 8-7 te sterk voor Australië. De periodestanden waren 2-3 4-2 2-1 0-1. Maud Megens nam liefst vijf treffers van Oranje voor haar rekening. Nederland eindigde door de winst als tweede in poule A en neemt het in de kwartfinale op tegen Hongarije of Canada. Eerder won Oranje met 15-7 van China en werd met 8-7 van Italië verloren.

18.42 uur: Lilian de Geus is bij de wereldbekerfinale in Marseille na zes races gestegen naar de eerste plaats in de RS:X-klasse. De wereldkampioene windsurfen klom daarmee twee plaatsen. De 470-zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout zakten naar de derde plaats. Ze stonden eerste. De terugval kwam mede door een te vroege start in de eerste race van de dag.

14.59 uur: Rubi is de nieuwe trainer van Real Betis Sevilla. De 49-jarige Spanjaard stapte donderdag uit eigen beweging op bij Espanyol. Rubi had een clausule in zijn nog een jaar doorlopende contract staan waardoor hij met betaling van een geldsom kon opstappen. Real Betis maakte even later bekend dat Rubi een contract heeft ondertekend tot medio 2022.

12:37 uur Bij de Europese kampioenschappen wielrennen in Alkmaar is een kasseienstrook opgenomen in het parcours van de wegwedstrijd. De kasseien op de Munnikenweg zijn onderdeel van de finale.

10.15 uur Sander de Wijn keert terug in het Nederlands hockeyteam voor de komende wedstrijden in de FIH Hockey Pro League. De verdediger van Kampong was niet meer opgeroepen voor Oranje sinds het WK eind vorig jaar, waarin hij een zware hamstringblessure opliep.

Sander de Wijn Ⓒ Hollandse Hoogte

08.20 uur De basketballers van Toronto Raptors zijn op voorsprong gekomen in de finale van de NBA tegen titelverdediger Golden State Warriors. Door een zege van 123-109 in wedstrijd drie nam de ploeg uit Canada met 2-1 de leiding in de best-of-seven.

Teleurstelling bij Stephen Curry van de Golden State Warriors. Ⓒ AFP