Wetenschappelijk onderzoek: ’Messi beter dan Ronaldo’

Wetenschappers van de universiteit van Leuven en het Nederlandse data-intelligentiebedrijf SciSports bundelden de krachten en brachten niet alleen doelpunten en assists van de twee supersterren in kaart. Alle acties van Messi en Ronaldo werden meegenomen in het onderzoek om te achterhalen wie nu daadwerkelijk de beste voetballer ter wereld is.

Impact

„Een doelpunt is een zeldzame gebeurtenis, want in een wedstrijd gebeuren naar schatting gemiddeld 1.600 acties. Ons model bekijkt elke actie: schoten, passes, dribbels, tackles. Zo berekenen wij de waarde van een speler”, vertelt professor Jesse Davis aan Sporza.

De waarde geeft dus weer in hoeverre een speler met zijn acties impact heeft op het resultaat, zowel bij het maken als het voorkomen van doelpunten. Op die wijze wordt het beeld van de speler completer.

Messi de beste

Het onderzoek spitste zich toe op de La Liga-seizoenen 2013/2014 tot en met 2017/2018, toen Messi (Barcelona) en Ronaldo (Real Madrid) beiden actief waren in de Spaanse topcompetitie. Daaruit blijkt dat Messi meer impact achterlaat dan Ronaldo.

„In de eerste seizoenen liggen de scores van Messi en Ronaldo zeer dicht bij elkaar. Vanaf het seizoen 2015-2016 neemt Messi afstand van zijn eeuwige rivaal”, is de conclusie uit het onderzoek, waaruit dus blijkt dat Messi een enorme impact achterlaat. „Messi is op dit vlak uitzonderlijk: de Argentijn voert een heel hoog aantal acties uit en die hebben ook nog eens een hoge waarde. Dat is anders bij spelers die minder aan de bal komen, maar wel een grote impact hebben. Dat is typisch voor spelers als Harry Kane, Mohamed Salah en Cristiano Ronaldo.”