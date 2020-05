Sport Kort: AZ in zee met Nike

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: AZ gaat in zee met Nike

14.24 uur: AZ heeft Nike als nieuwe kledingleverancier aan zich gebonden. Het mondiale sportmerk verbond zich voor vijf jaar aan de nummer 2 van de Eredivisie. AZ gaat met ingang van het nieuwe seizoen in Nike-kleding spelen.

De afgelopen vijf jaar fungeerde Under Armour, ook een Amerikaans sportkledingmerk, als kledingsponsor van AZ. Het fancentrum van de Alkmaarse club in het stadion wordt in de zomer omgetoverd tot een Nike-winkel, waar vanaf 1 juli ook de nieuwe AZ-collectie voor het seizoen 2020-2021 te koop is.