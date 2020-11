Trainer Roger Schmidt tot dusverre tevreden over spel PSV

De club werd geplaagd door een stevige uitbraak van het coronavirus in de selectie, maar de resultaten bleven naar behoren. Dat zei de Duitser in aanloop naar de wedstrijd in de Europa League donderdag in Griekenland tegen PAOK.

„We hebben vorige week laten zien dat we tot goed voetbal in staat zijn. Ook in deze situatie”, zo keek Schmidt terug op onder meer de overwinning bij Omonia Nicosia. „Toch zal het hier lastig worden en we zullen op ons best moeten zijn om een resultaat te behalen. We spelen nu twee duels tegen PAOK. Als wie die winnen hebben we een goede kans de knock-outfase te bereiken.”

Pablo Rosario is terug in de selectie, na een eerdere besmetting. De middenvelder testte maandag negatief. Schmidt: „Het is zeer belangrijk in deze situatie dat spelers terugkeren. We missen er veel en Pablo is een belangrijke speler, maar hij trainde vandaag pas weer voor het eerst met het team en we moeten zien hoe fit hij is en hoe hij ervoor staat voor morgen.”