Shorttracker Van 't Wout pakt goud in Salt Lake City, penalty’s kosten Velzeboer en Schulting de kop

Voor Van 't Wout is het zijn eerste zege in de wereldbeker. Sjinkie Knegt was veroordeeld tot de B-finale. De Fries eindigde daarin als vijfde. Friso Emons strandde in de halve finales.

Op de 500 meter wisten de Nederlanders zich niet voor de eindstrijd te plaatsen. Melle van 't Wout, Kay Huisman en Itzhak de Laat werden in de kwartfinales uitgeschakeld.

Penalty’s kosten vrouwen de kop

De Nederlandse shorttracksters zijn er zaterdag niet in geslaagd om een medaille te pakken tijdens de wereldbeker in Salt Lake City. Michelle Velzeboer reed als enige een finale, op de 1500 meter.

De 19-jarige Velzeboer eindigde in haar eerste finale in de wereldbeker als vierde. Rianne de Vries strandde op die afstand in de halve finales. De Zuid-Koreaanse Gilli Kim greep goud, voor de Duitse Anna Seidel en Zuid-Koreaanse Minjeong Choi.

Voor Suzanne Schulting geen eremetaal. Ⓒ ANP/HH

Op de 500 meter wisten Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof niet door te dringen tot de eindstrijd. De drie vrouwen kwamen niet verder dan de halve finales. Schulting en Velzeboer werden allebei gediskwalificeerd.

Op de gemengde aflossing wist Nederland ook geen medaille te pakken. Schulting gleed in de finale enkele ronden voor het einde onderuit. Xandra Velzeboer, Itzhak de Laat en Jens van 't Wout waren de andere drie rijders in het team van Oranje.