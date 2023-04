Premium Het beste van De Telegraaf

PSV-AJAX Aissati 18 jaar na sensationeel optreden als PSV-talent tegen AC Milan stagiair bij Ajax

Door door Jeroen Kapteijns en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ismail Aissati heeft veel geleerd van zijn voetballoopbaan en is nu als trainer actief bij Ajax. Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN & ANP/HH

In 2005 verbaasde Ismail Aissati de voetballerij door als 17-jarige voor PSV een geweldig basisdebuut in de Champions League te maken tegen het grote AC Milan. Een dag na zijn sensationele optreden stond de Utrechter in zijn vertrouwde voetbalkooi in Tuinwijk gewoon weer een balletje te trappen. Die liefde voor het spelletje heeft ervoor gezorgd dat de inmiddels 34-jarige Aissati na omzwervingen door het internationale voetbal, die hem ook langs Ajax voerden, de eerste stapjes op weg naar een trainerscarrière heeft gezet. Sinds dit jaar loopt de Utrechter stage in de jeugdopleiding van Ajax.