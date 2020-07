Opvallende klacht Hülkenberg na rentree in Formule 1

„Mijn rechterbil wordt een beetje gevoelloos”, stelde de coureur over de boordradio, nadat hij aantal ronden had verreden.. Het stoeltje van Perez, dat wel enigszins was aangepast, zat hem klaarblijkelijk niet als gegoten. „Mag ik even uitrusten?”

Het had waarschijnlijk alles te maken met haastwerk rond de terugkeer van Hülkenberg, die pas donderdagmiddag kreeg te horen dat hij nodig was op Silverstone. „Ik was op weg naar de Nürburgring voor een ander raceproject toen ik werd gebeld”, aldus Hülkenberg tegenover Motorsport, doelend op het telefoontje van Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer.

„Dat was minder dan 24 uur geleden”, stamelde hij na de eerste vrije training, waarin hij de negende tijd had neergezet. „Het voelt daarom zeer onwerkelijk dat ik hier nu sta. Maar ik houd wel van een uitdaging en dit is er zeker één.”

Onzekerheid

Hülkenberg, die dit weekeinde een overall van teamgenoot Lance Stroll mag lenen, zat vrijdagochtend nog lange tijd in onzekerheid. Het was namelijk niet direct zeker of hij daadwerkelijk mocht rijden.

Sergio Perez wordt de komende tijd vervangen door Nico Hülkenberg. Ⓒ BSR Agency

„Nico moest een heel proces doorlopen om zeker te zijn dat hij het virus niet had”, aldus Szafnauer. „En we moesten een kopie van zijn superlicentie zien te krijgen, dat was niet zo makkelijk als je zou denken.”

In de fabriek van Racing Point, die pal naast het circuit van Silverstone ligt, werd Hulkenberg vervolgens in 45 minuten bijgepraat over het stuurtje, dat over talloze functieknoppen beschikt. Zeker in dat licht bezien was zijn negende plaats in de eerste vrije training een knappe prestatie.

Spoedig herstel

Hoewel Hülkenberg dolgelukkig is dat hij drie races na zijn afscheid bij Renault alweer in een F1-auto zit, wenst hij Pérez een spoedig herstel. „Dit is natuurlijk een vervelende situatie voor hem en het team. We zijn nog teamgenoten geweest en hij is een goede vriend van me. Ik ga mijn best doen hem zo goed mogelijk te vervangen.”