Arsenal met hakken over de sloot door in Europa

De formatie van interim-coach Fredrik Ljungberg krijgt bij de laatste 32 gezelschap van Eintracht Frankfurt. De Duitsers verloren op de laatste speeldag van de groepsfase thuis weliswaar van Vitória Guimarães (2-3), maar konden zich dat permitteren.

Standard kwam op een voorsprong van 2-0 door doelpunten van Samuel Bastien en Selim Amallah. De formatie van Michel Preud’homme, oud-trainer van onder meer FC Twente, gaf de plek in de volgende ronde in het slotkwartier weg. Voor Arsenal scoorden Alexandre Lacazette en Bukayo Saka.

Afgelopen maandag won Arsenal in de Premier League van West Ham. Dat was de eerste zege na negen duels, in meerdere competities, zonder overwinning. De slechte reeks leidde onder meer tot het ontslag van de Spaanse coach Unai Emery.

Vitória boog bij Eintracht in de laatste 5 minuten een achterstand van 1-2 om in een voorsprong van 3-2. Dat was te danken aan treffers van Al Motasim Al Musrati en Marcus Edwards.