Van Gerwen weigert na afloop handen te schudden met aartsrivaal Klaasen

Klaasen kreeg eind 2012 voor het sturen van naaktfoto’s naar een minderjarig meisje een taakstraf opgelegd van zestien uur en moest daarnaast een schadevergoeding van 400 euro betalen. De toen 28-jarige darter accepteerde die straf en bood daarnaast middels een verklaring zijn excuses aan. Het betrokken meisje bleek de minderjarige zus te zijn van Daphne, de echtgenote van Van Gerwen.

„Het is een issue van lang geleden, maar het komt nooit meer goed”, had Van Gerwen voor hun WK-wedstrijd in 2018 gezegd. „Hij heeft er voor moeten boeten en het is allemaal afgehandeld. Maar dit is heel moeilijk een plekje te geven. We waren de beste vrienden en heel close met elkaar. Nu hebben we een verleden waardoor ik hem tot op het bot niet mag.”

Zaterdag stonden de twee dus opnieuw tegenover elkaar en Klaasen pakte meteen uit met een finish van 170.

Van Gerwen was daarna echter onstopbaar en haalde het, met een gemiddelde van bijna 105 punten, uiteindelijk makkelijk met 6-2. Maar een blik richting Klaasen, laat staan een handdruk, dat kon er niet vanaf bij ’Mighty Mike’. Die haalde vervolgens zijn dochtertje het podium op terwijl Klaasen afdroop in Zwolle.