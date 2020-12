Ajax verliest in Johan Cruijff ArenA van FC Twente

Bij Ajax zal de blik nu direct worden gericht op de Champions League. Daarin moet komende woensdagavond Atalanta Bergamo worden bedwongen om een plek bij de beste zestien Europese ploegen veilig te stellen. Een jaar geleden lonkte die kans ook tegen Valencia, maar ging de landskampioen onderuit. Ook toen ging het dagen ervoor mis in de eigen ArenA, tegen Willem II: 0-2.

Daar waar Ajax ongetwijfeld op een vlekkeloze avond had gehoopt in de aanloop naar het cruciale Champions League-treffen was de eerste helft er eentje voor de Amsterdammers om snel te vergeten.

Twente was niet onder de indruk van de Amsterdamse opponent, die dit seizoen al een aantal keren een opponent vernederde. Sterker nog: halverwege de eerste helft opende Menig, oud-Ajax, de score voor de tukkers. Julio Pleguezuelo dribbelde richting het zestienmetergebied van Ajax en bediende Menig. Die kapte Perr Schuurs uit en opende de score met een schot dat nog van richting werd veranderd.

Queensy Menig heeft gescoord voor FC Twente. Ⓒ ANP/HH

Vlak voor rust kreeg Ajax een tweede tik op de kin. Deze keer niet in de vorm van een tegendoelpunt, maar van een blessure. Lassina Traoré verliet het veld met waarschijnlijk een hamstringblessure. Brian Brobbey was zijn vervanger.

Ten Hag nam na de rust geen halve maatregelen. De geboren tukker paste in de 55e minuut een driedubbele wissel toe. Lisandro Martinez, Jurrien Timber en Antony kwamen binnen de lijnen voor respectievelijk Nicolas Tagliafico, Perr Schuurs en Quincy Promes.

Drie minuten zorgde Dusan Tadic voor de gelijkmaker vanaf de penaltystip. Een domme overtreding van routinier Wout Brama op Zakaria Labyad ging aan die penalty vooraf. Tadic maakte vanaf de stip geen fout en stuurde Twente-goalie Joël Drommel de verkeerde hoek in.

Dusan Tadic tekent voor de gelijkmaker. Ⓒ ANP/HH

Het gevaar van Twente bleef op de loer liggen. Een vlammend schot van Menig werd door Ajax-keeper André Onana ternauwernood gestopt. Tien minuten later ontsnapte Danilo aan de aandacht van de Ajax-defensie. Hij werkte de bal naast.

Ook Ajax kreeg in de 81e minuut een uitstekende kans. Brobbey kopte goed in, maar de poging van de pas achttienjarige spits verdween tientallen centimeters naast het doel van de gasten. Aan de andere kant zorgde Menig wel voor de tweede treffer van Twente. Hij zette Sean Klaiber met gemak opzij en pijnigde Ajax met een bekeken schot in de verre hoek. Het bleek de beslissende treffer.

En zo boekte het elftal van trainer Ron Jans een knappe triomf in Amsterdam. Twente bezet voorlopig de vijfde plek.

