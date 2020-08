’Juventus biedt Cristiano Ronaldo aan bij FC Barcelona’

„Juventus wil van het salaris van Ronaldo af en biedt hem overal aan, onder mee bij Barcelona”, aldus Balagué tegenover BBC Radio 5 Live Sport. „Ik verwacht niet dat het verkopen makkelijk gaat. Ronaldo verdient 23 miljoen euro per jaar, netto. Wie gaat dat betalen?”

Balague is een gerenommeerd journalist. Zo schreef hij meerdere voetbalboeken, waaronder biografieën over Ronaldo, Messi en Pep Guardiola. Op Twitter heeft hij een miljoen volgers.

Ronaldo en Messi worden algemeen beschouwd als de twee beste voetballers van hun generatie. De twee stonden jarenlang lijnrecht tegenover elkaar de Clasico’s tussen Real Madrid en FC Barcelona.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo brak in 2003 door bij Sporting Lissabon en verkaste al snel naar Manchester United. De Engelsen verkochten hem in 2009 voor 94 miljoen euro (destijds een record) aan Real Madrid. In 2018 deed Juventus er nog een schepje bovenop en maakte het 105 miljoen euro over naar Madrid voor de superster.

De Oude Dame hoopte met Ronaldo in de gelederen - na twee verloren finales in 2015 en 2017 - voor het eerst sinds 1996 weer eens de Champions League te winnen. Waar Juve vorig jaar door Ajax al vroegtijdig werd uitgeschakeld, ging het recentelijk mis tegen Olympique Lyon.

Ronaldo gaf na de pijnlijke nederlaag aan na te zullen gaan denken over zijn toekomst. „Het seizoen 2019/2020 is voorbij voor ons. Veel later dan normaal, maar toch eerder dan we hadden verwacht. Nu is het tijd voor reflectie en om de ups en downs te analyseren, want kritisch denken is de enige manier om te verbeteren”, schrijft Ronaldo op zijn Instagram-pagina.

Ex-middenvelder Andrea Pirlo werd deze week door Juventus gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Maurizio Saari.

Lionel Messi

Messi voetbalde als kind in eigen land voor Newell’s Old Boys, maar verkaste al op jonge leeftijd naar Spanje. In 2003 maakte de Argentijn zijn debuut in de hoofdmacht voor FC Barcelona. Nooit speelde hij voor een andere club.

Verhitte discussies

Aanhangers van beide voetballers voeren geregeld verhitte discussies over wie de beste is. Beide heren doen in ieder geval weinig voor elkaar qua prijzen. Sinds 2008 maken ze wat dat betreft de dienst uit in het Europese voetbal. Allebei wonnen ze vier keer de Champions League, terwijl Ronaldo daarnaast vijf keer beslag legde op de Ballon d’Or. Messi won de prijs zes keer. Alleen in 2018 (Luka Modric) was er een andere winnaar.