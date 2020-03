Premier League stilgelegd

Er wordt in Engeland tot en met 3 april niet gevoetbald. De maatregel heeft betrekking op alle niveaus. De Premier League meldt dat het de intentie is om op 4 april de competitie te hervatten, afhankelijk van de adviezen en situatie tegen die tijd.

Donderdag werd bekend dat Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, besmet is met het coronavirus en een dag later bleek ook Chelsea-speler Callum Hudson-Odoi besmet te zijn geweest. "We wensen Arteta en Hudson-Odoi een spoedig herstel, net als iedereen die wordt getroffen door COVID-19."

Donderdag besloot de KNVB het betaald voetbal in Nederland tot 31 maart stil te leggen en eerder al werden in onder meer Spanje, Italië en Frankrijk wedstrijden uitgesteld. Komend weekend wordt er in Duitsland wel gevoetbald, weliswaar zonder publiek, maar daarna komt de Bundesliga naar alle waarschijnlijkheid ook stil te liggen.

Koploper Liverpool, dat wel een duel meer speelde, heeft in de Premier League een voorsprong van 25 punten op Manchester City en had zich deze maand al kunnen verzekeren van de eerste landstitel sinds 1990.