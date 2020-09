Favoriet Medvedev op US Open snel klaar met Tiafoe

Medvedev bereikte vorig jaar de finale op het grandslamtoernooi in New York. Daarin verloor hij van Rafael Nadal die dit jaar afwezig is.

Tiafoe, de nummer 82 van de wereldranglijst, keek in de eerste set al snel tegen een achterstand aan, maar maakte het Medvedev nog lastig. In de tweede en derde set was de 22-jarige Amerikaan niet opgewassen tegen de Rus die vijfde staat op de ranking. Op een 4-0-achterstand in de tweede set won Tiafoe nog een game, daarna denderde Medvedev in sneltreinvaart door naar de zege.

In de kwartfinale neemt Medvedev het op tegen zijn landgenoot Andrej Roeblev.

Roeblev

De als tiende geplaatste Roeblev schakelde in vier sets de nummer zes van de ranking, de Italiaan Matteo Berrettini uit: 4-6 6-3 6-3 6-3.

Roeblev bereikte in 2017 ook de kwartfinales op Flushing Meadows. Daarin werd hij toen kansloos gelaten door Rafael Nadal. De Spanjaard heeft zich dit jaar afgemeld voor het grandslamtoernooi in New York.

Tegen Berrettini, die vorig jaar nog de halve finale bereikte op de US Open, had Roeblev een moeizame start waarin hij al vroeg zijn opslagbeurt en daarmee de eerste set verloor. In de daaropvolgende twee sets pakte de 22-jarige Rus al snel een break voorsprong. ook in de vierde set was Roeblev sterker en met een lovegame op 5-3 serveerde hij de partij uit.

Mertens

Elise Mertens heeft in de achtste finales van de US Open de als tweede geplaatste Sofia Kenin uitgeschakeld. De Belgische was in twee sets de meerdere van de winnares van de Australian Open van dit jaar: 6-3 6-3.

Mertens bereikte vorig jaar ook al de kwartfinales op Flushing Meadows en kwam in 2018 tot de halve finales op het grandslamtoernooi in Melbourne. Kenin pakte dit jaar de titel in Melbourne, voordat het coronavirus de rest van het tennisseizoen in de war schopte. In New York had de 21-jarige Amerikaanse tot nu toe redelijk eenvoudig haar partijen gewonnen, maar tegen de Belgische nummer 18 van de wereldranglijst kwam ze er niet echt aan te pas

In de kwartfinales neemt Mertens het op tegen Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. De 31-jarige tennisster, die in 2012 en 2013 de finale van de US Open haalde en anderhalve week geleden op dezelfde banen in New York de titel pakte op het WTA-toernooi van Cincinnati, versloeg na een lange partij de Tsjechische Karolina Muchova: 5-7 6-1 6-4.