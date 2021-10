Darter Niels Zonneveld krijgt standje van caller Russ Bray op podium

,,Hij zei dat ik teveel met het publiek bezig was", zei Zonneveld na afloop tegenover RTL7.

"Maar dat hoort er toch een beetje bij? Ik put er vooral kracht uit dat er zoveel bekenden in de zaal zitten. Dat ik hier win van Chisnall, is geweldig. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor", zei Zonneveld, die het zaterdagavond in de achtste finale opneemt tegen Gary Anderson.

Maik Kuivenhoven versloeg John Henderson met 6-2 en neemt het zaterdagavond op tegen Michael van Gerwen. ,,Ik ben superblij, dit betekent heel veel voor me", aldus Kuivenhoven. ,,In Nederland winnen, met veel familie en vrienden in de zaal, echt geweldig. Ik geef er veel voor op en dat ik dan op zo'n podium mag winnen, is fantastisch."