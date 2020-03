Wielerploeg Jumbo-Visma ’stopt voorlopig’ met maken van plannen

De sprintzege van Dylan Groenewegen in de UAE-Tour is voorlopig de laatste reden tot juichen geweest bij Jumbo-Visma. Wanneer de ’lockdown’ bij de wielerploeg wordt opgeheven valt of staat met het terugdringen van het coronavirus. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Jumbo-Visma heeft naar aanleiding van het snel oprukkende coronavirus besloten om over te gaan tot een volledige ’lockdown’. Het kantoor in Zoetermeer wordt per direct gesloten, evenals de service course (opslagplaats) in Den Bosch. „We zijn onze mensen op de hoogte aan het brengen van de maatregelen via een mail. Het belangrijkste is dat iedereen de besluiten van de overheden opvolgt”, zegt sportief manager Merijn Zeeman.