Feyenoord vs. Sparta: altijd opboksen tegen de grote broer

Steven Berghuis springt een gat in de lucht na zijn competitiegoal tegen Sparta in augustus vorig jaar. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De 143e Rotterdamse stadsderby tussen Feyenoord en Sparta wordt zondag onder bijzondere omstandigheden afgewerkt. Voor het eerst in de 98-jarige historie van de Maasstad-kraker wordt er gespeeld in een lege Kuip. „Laat ik vooropstellen dat we blij mogen zijn in deze tijd dat we door mogen voetballen, maar het is wel heel jammer dat je zo’n wedstrijd in een leeg stadion moet spelen”, aldus John de Wolf, de huidige assistent-trainer van Feyenoord, die als speler zowel de kleuren van Feyenoord als die van Sparta verdedigde.