Van Lyon gehuurd talent traint al mee bij FC Volendam

Door onze Telesportredactie

Florent da Silva. Ⓒ ANP/HH

FC Volendam heeft zich in de strijd tegen degradatie versterkt met Florent Da Silva. De Franse jeugdinternational komt volgens Franse bronnen op huurbasis over van Olympique Lyon. Da Silva is een negentienjarige centrale middenvelder, die eenmalig in de hoofdmacht van Lyon meedeed. Dat was in het seizoen 2020/2021.