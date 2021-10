Na spraakmakende overname gunt Newcastle United trainer Steve Bruce ’gewoon’ jubileumduel

Na de overname van de Engelse club door het Saudische investeringsfonds Public Investment Fund, waren er speculaties dat Bruce snel vervangen zou worden. Newcastle is ook matig begonnen aan het seizoen en staat na zeven speelronden voorlaatste met 3 punten.

De nieuwe directeur van de club, Amanda Staveley, zei echter dat de de nieuwe eigenaren geduldig zijn. „Verandering komt niet altijd na één nacht, het kost tijd en we volgen een plan en strategie waar uitvoerig over is nagedacht”, aldus de directeur. „We hebben met Steve en de spelers gesproken en hebben hun deze week tijd en ruimte gegeven om zich te richten op de voorbereiding voor de belangrijke wedstrijd van zondag.”

Staveley zei ook dat Bruce heel professioneel is in de omgang en dat hij het team zondag zal leiden. „Als we veranderingen gaan doorvoeren is hij de eerste die het zal weten.”