Dylan Groenewegen en de koers richting het geel

Dylan Groenewegen vaart vlak voor de Tour-start in Brussel nog ontspannen op de Vinkeveense Plassen. Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

Podium of jodium. Het is de lijfspreuk van Dylan Groenewegen, waarmee de Amsterdamse topsprinter wil zeggen dat je in een massaspurt soms alles moet riskeren wil je voor de ruiker gaan. De grenzen opzoeken tekent zijn karakter.