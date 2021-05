Max Verstappen nog zeer ontevreden: ‘Lastigste weekeinde tot nu toe’

Monegask Leclerc kwam op de zachtste band tot een tijd van 1.11,684. Hij was daarmee ruim een tiende van een seconde sneller dan teamgenoot Carlos Sainz. Lewis Hamilton noteerde op iets minder dan vier tienden van Leclerc de derde tijd. Verstappen was iets langzamer dan de zevenvoudig wereldkampioen.

De Nederlander was zeer ontevreden na de trainingsdag in Monaco. ,,Ik hoopte sneller te zijn, maar we zijn te langzaam. En niet een klein beetje ook”, aldus de Limburger. ,,We zullen echt snelheid moeten vinden. De auto voelt ook niet goed. Tot dusver is dit het lastigste weekeinde van dit seizoen.”

Charles Leclerc flitst over de straten Ⓒ ANP/HH

Verstappen zag dus dat Ferrari een stuk sneller was dan Red Bull. ,,Ik ben wel verbaasd hoe snel Ferrari is, maar dat laat ook zien dat wij redelijk zwak zijn. Gelukkig hebben we vrijdag een vrije dag en kunnen we naar bepaalde dingen kijken. We zullen veel moeten veranderen.”

Verstappens kompaan Sergio Pérez kwam niet verder dan de achtste tijd. De training werd luttele minuten voor het einde afgebroken, nadat Mick Schumacher (Haas) in aanraking was gekomen met de vangrail. Dat leverde de Duitser een lekke rechterachterband op, waarna hij even later tot stilstand kwam. De training werd vervolgens niet meer hervat.